В объединённых округах Прикамья пройдут «горячие» выборы

Пермь, , 07:59 — REGNUM В Пермском крае эксперты прогнозируют активную предвыборную дает статистика, именно в реформированных муниципальных образования, выдвинулось наибольшее число кандидатов в депутаты. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме, в лидерах Краснокамск на 20 вакантных мандатов претендуют 129 кандидатов; Кунгур, за 21 мандат борются 93 кандидата, и Кизел — на 15 мандатов выдвинулось 82 кандидата.

Председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин отметил, что в преобразованных муниципалитетах в среднем выдвинулось более четырёх кандидатов на один вакантный мандат, это свидетельствует о большом интересе всех участников избирательного процесса к выборам, а значит, и к будущему развитию территорий.

Местные эксперты полагают, что борьба в прошедших через процедуру объединения округах будет горячей. Оппозиция, скорее всего, использует такие злободневные темы, как повышение НДС и изменения в пенсионной системе.

Добавим, через реформу прошли семь муниципальных образований. Они преобразованы в Гремячинский, Горнозаводский, Краснокамский, Оханский, Чайковский, Соликамский городские округа и город Кизел. Выборы пройдут во всех, кроме Соликамска.

Напомним, что 9 сентября 2018 года в Прикамье состоится 200 избирательных кампаний. На кону 1863 мандата депутатов представительных органов муниципальных образований.

Этап выдвижения кандидатов завершился. О своём желании участвовать в выборах в качестве кандидатов заявили почти 4 тысячи человек. Большинство кандидатов являются выдвиженцами политических партий — три четверти и только четверть — самовыдвиженцы. Традиционно максимально использовала свои ресурсы «Единая Россия», число её кандидатов равно числу вакантных мандатов. Далее по числу кандидатов следуют парламентские партии: ЛДПР (303 кандидата), КПРФ (244 кандидата), «Справедливая Россия» (163 кандидата), а также непарламентское «Яблоко» с 20 кандидатами. Помимо традиционных партий о своём участии в выборах заявили и новоявленные «Партия малого бизнеса России» (14 кандидатов), «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (шесть кандидатов), «Российский Объединённый Трудовой Фронт» (три кандидата) и «партия возрождения России» (один кандидат).

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