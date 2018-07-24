Во время обстрела Докучаевска была ранена мирная жительница

Донецк, , 07:52 — REGNUM Мирная жительница Докучаевска получила осколочное ранение во дворе своего дома во время обстрела территории киевскими боевиками, сообщил 24 июля представитель оперативного командования Донецкой Народной Республики (ДНР).

По его словам, огонь велся из вооружения БМП. Ранение получила молодая женщина 1987-го года рождения. Ей была оказана своевременная медицинская помощь. В настоящее время информация о состоянии ее здоровья уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Желобок из станкового противотанкового гранатомета. Обстрелы мирных поселений продолжаются, несмотря на достигнутое соглашение о режиме тишины и подписанные Украиной Минские соглашения.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли из гранатометов село в ЛНР