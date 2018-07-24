Конгресс США намерен продлить запрет на сотрудничество с РФ в военной сфере

Вашингтон, , 07:47 — REGNUM Запрет на сотрудничество между Пентагоном и Минобороны РФ, действующий уже на протяжении нескольких лет, могут продлить. Об этом говорится в отчётах комитетов по вооруженным силам Сената и Палаты представителей США.

В отчетах говорится, что такие ограничительные меры по «военной линии» нужны Вашингтону для «противостояния России», которая является «конкурентом» США.

Кроме того, законодатели США планируют обеспечить «гибкость» стратегическим партнерам для перехода от использования российского вооружения к американскому.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комитет сената Конгресса США по разведке, изучивший доклад американских спецслужб, поддержал изложенные выводы о «российском вмешательстве» в выборы в США в 2016 г., а Россия неоднократно отвергала любые обвинения по данному вопросу.

Читайте также: Демурин о спецгруппе США по киберугрозам от РФ: «На воре и шапка горит»