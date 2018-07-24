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Конгресс США намерен продлить запрет на сотрудничество с РФ в военной сфере

Политика

Ограничительные меры по «военной линии» нужны Вашингтону для «противостояния России», которая является «конкурентом» США

Вашингтон, 24 июля 2018, 07:47 — REGNUM  Запрет на сотрудничество между Пентагоном и Минобороны РФ, действующий уже на протяжении нескольких лет, могут продлить. Об этом говорится в отчётах комитетов по вооруженным силам Сената и Палаты представителей США.

В отчетах говорится, что такие ограничительные меры по «военной линии» нужны Вашингтону для «противостояния России», которая является «конкурентом» США.

Кроме того, законодатели США планируют обеспечить «гибкость» стратегическим партнерам для перехода от использования российского вооружения к американскому.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комитет сената Конгресса США по разведке, изучивший доклад американских спецслужб, поддержал изложенные выводы о «российском вмешательстве» в выборы в США в 2016 г., а Россия неоднократно отвергала любые обвинения по данному вопросу.

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