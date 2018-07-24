Если завтра война: гражданские автомобили поставят на военный учет

Москва, , 07:49 — REGNUM Поправки в перечень транспортных средств, подлежащих учету в мирное время в военных комиссариатах, разработали в Минобороны РФ. При объявлении в стране военного положения личные автомобили граждан могут быть мобилизованы, пишут 24 июля «Известия».

Документ, находящийся пока в стадии разработки, предусматривает постановку на учет всех гражданских легковых автомобилей. В первую очередь мобилизовать могут отечественные внедорожники УАЗ. В крайнем случае армии могут понадобиться иностранные внедорожники с колесной формулой «4Х4», а вот до обычных легковых автомобилей, считают эксперты, дело вряд ли дойдет.

Об изъятии автомобилей у собственников речь не идет, отмечает издание. Направлять мобилизованную гражданскую технику в районы боев не будут — она понадобится на тот период, пока из резерва не прибудут военные автомобили, после чего будет возвращена владельцам.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны РФ предложило поправки, позволяющие призывникам с ограничениями по здоровью служить в армии. Молодые люди, признанные ограниченно годными, смогут повторно пройти медкомиссию, после чего их могут признать здоровыми или допустить к службе с учетом ограничений по здоровью.

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