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Северная Корея приступила к демонтажу ракетного полигона Сохэ

Политика

Начался разбор здания для испытания ракетных двигателей

Северная Корея приступила к демонтажу ракетного полигона Сохэ
Иллюстрация: The White House
Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Вашингтон, 24 июля 2018, 07:38 — REGNUM  Спутниковые снимки полигона Сохэ в Северной Корее показывают, что на площадке начались работы по демонтажу ключевых объектов, передает 23 июля агентство Reuters со ссылкой на доклад исследовательской группы 38 North при Университете имени Джонса Хопкинса.

Демонтаж первого здания, используемого для сборки ракет-носителей и испытания ракетных двигателей, начался еще 20 июля.

«Считается, что эти объекты играют важную роль в разработке технологий для программы запуска межконтинентальных баллистических ракет КНДР», — говорится в докладе.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что власти КНДР выполняют договорённости по денуклеаризации Корейского полуострова.

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США и КНДР
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