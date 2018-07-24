Вторник, 24 Июля 2018 года
08:13:43 МСК

Ирак отверг возможность размещения американских военных баз

Политика

Данную информацию озвучил посол Ирака в России

Ирак отверг возможность размещения американских военных баз
Иллюстрация: Militaryphotos.deviantart.com
ВС США. Ирак

Багдад, 24 июля 2018, 07:41 — REGNUM  Правительство Ирака не согласилось на размещение американских военных баз в стране, сообщает 24 июля Kurdistan.ru.

Данную информацию озвучил посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади, мотивировав это тем, что американские военные давно покинули Ирак и их размещение на территории Ирака было бы нецелесообразно.

Напомним, вооруженные силы США вторглись в Ирак в 2001 году. Причиной военной агрессии стал предлог о наличии оружия массового поражения у руководства страны. В последствии была подтверждена надуманность данного предлога.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия продолжит сотрудничество с Ираком в сфере энергетики

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутренняя политика Ирака
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить