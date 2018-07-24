Ирак отверг возможность размещения американских военных баз

Багдад, , 07:41 — REGNUM Правительство Ирака не согласилось на размещение американских военных баз в стране, сообщает 24 июля Kurdistan.ru.

Данную информацию озвучил посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади, мотивировав это тем, что американские военные давно покинули Ирак и их размещение на территории Ирака было бы нецелесообразно.

Напомним, вооруженные силы США вторглись в Ирак в 2001 году. Причиной военной агрессии стал предлог о наличии оружия массового поражения у руководства страны. В последствии была подтверждена надуманность данного предлога.

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