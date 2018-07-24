В Боливии неожиданно скончалась первый посол Сальвадора

Ла-Пас, , 07:34 — REGNUM В Боливии скончалась посол Сальвадора Мадделин Брисуэла. Информацию о смерти дипломата подтвердило министерство иностранных дел Сальвадора 23 июля, пишет газета La Prensa Grafica.

Министерство не назвало причину внезапной смерти 38-летней женщины. Информационное агентство Prensa Latina сообщает о цереброваскулярной болезни (инсульт или кровоизлияние в мозг).

«Мы глубоко опечалены ее уходом. Мы всегда будем помнить ее за энергию, характер и профессионализм, поставленные на службу нашим людям», — сказал президент Сальвадора Сальвадор Санчес Серен в своем заявлении.

Мадделин Брисуэла была назначена первым послом в Боливии в сентябре 2016 года. До этого она 6 лет проработала в комиссии ООН по положению женщин. МИД Сальвадора отмечает заслуги Брисуэлы в работе над «Генеральной стратегией продовольственной безопасности и искоренения голода» (САН-СЕЛАК).