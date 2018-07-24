Йемен стремится к миру и просит помощи Путина

Сана, , 07:24 — REGNUM Йеменские хуситы надеются на помощь России в прекращении гражданской войны на территории Йемена. Послание с просьбой использовать своё международное влияние для прекращения военных действий и снятия воздушной и морской блокады с Йемена президенту РФ Владимиру Путину направил председатель Верховного политического совета хуситов Махди аль-Машат, сообщает йеменское агентство SABA.

Читайте также: Семь человек стали жертвами обстрелов на западе Йемена

ПРО Саудовской Аравии перехватило хуситскую ракету

В письме, помимо развития агрессии против Йемена, затрагивается и вопрос военной эскалации со стороны возглавляемых Саудовской Аравией стран коалиции на западном побережье Йемена. Также Махди аль-Машат попросил российского лидера помочь в обеспечении безопасности и стабильности в стране.

Глава шиитских повстанцев подтвердил стремление Йемена «достичь мира и поддержать любые усилия или шаги, которые повышают шансы на мир в Йемене».

Напомним, ранее глава высшего политсовета повстанцев-хуситов в Йемене Махди аль-Машат обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой вмешаться и положить конец агрессии в Йемене. Аль-Машат надеется, что Париж «сыграет важную, заметную политическую роль в установлении мира».

Ранее по теме: Министр Йемена попросил Лаврова о предотвращении вмешательства Ирана

Как сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. С одной стороны в ней участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. В 2015 году в конфликт вмешалась коалиция суннитских государств во главе с Саудовской Аравией, которая поддерживает власти.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин и король Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Йемене