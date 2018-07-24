Вторник, 24 Июля 2018 года
08:12:40 МСК

«Не имеем отношения»: ООН не вывозила из Сирии «Белых касок»

Политика

В ООН очень благодарны Иордании за щедрый и гостеприимный прием 422 «беженцев»

Нью-Йорк, США, 24 июля 2018, 07:23 — REGNUM  Вывоз 422 активистов неправительственной организации «Белые каски» из Сирии был организован без участия ООН. Об этом заявил на брифинге в штаб-квартире организации официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик.

ООН не имеет отношения к процессу перемещения «Белых касок». Представители верховного комиссара ООН сделали то же, что и всегда, — приняли беженцев, находившихся в поисках убежища, в Иордании. Это должно было быть сделано и делалось для миллиона сирийцев, сказал он журналистам.

Дюжаррик добавил, что в ООН очень благодарны иорданской стороне за щедрый и гостеприимный прием этих 422 сирийцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля стало известно об эвакуации активистов «Белых касок» и их семей из южных районов Сирии. Итогом операции стало перемещение в Иорданию 800 человек.

Правительство Сирии считает, что «Белые каски» связаны с террористами и участвовали в провокациях с «химическим оружием». Российские дипломаты в Израиле заявили, что эвакуация «Белых касок» из Сирии приведёт к снижению числа провокаций с химоружием.

Читайте также: «Это криминальная операция» — МИД Сирии об эвакуации «Белых касок»

А также: Посольство РФ: Эвакуация «Белых касок» снизит число провокаций в Сирии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить