«Не имеем отношения»: ООН не вывозила из Сирии «Белых касок»

Нью-Йорк, США, , 07:23 — REGNUM Вывоз 422 активистов неправительственной организации «Белые каски» из Сирии был организован без участия ООН. Об этом заявил на брифинге в штаб-квартире организации официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик.

ООН не имеет отношения к процессу перемещения «Белых касок». Представители верховного комиссара ООН сделали то же, что и всегда, — приняли беженцев, находившихся в поисках убежища, в Иордании. Это должно было быть сделано и делалось для миллиона сирийцев, сказал он журналистам.

Дюжаррик добавил, что в ООН очень благодарны иорданской стороне за щедрый и гостеприимный прием этих 422 сирийцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля стало известно об эвакуации активистов «Белых касок» и их семей из южных районов Сирии. Итогом операции стало перемещение в Иорданию 800 человек.

Правительство Сирии считает, что «Белые каски» связаны с террористами и участвовали в провокациях с «химическим оружием». Российские дипломаты в Израиле заявили, что эвакуация «Белых касок» из Сирии приведёт к снижению числа провокаций с химоружием.

Читайте также: «Это криминальная операция» — МИД Сирии об эвакуации «Белых касок»

А также: Посольство РФ: Эвакуация «Белых касок» снизит число провокаций в Сирии