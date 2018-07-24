Atlantic: Блеф Трампа может привести к катастрофическим последствиям

Александр Белов, , 07:57 — REGNUM

Чего следует ожидать после заявления президента США Дональда Трампа, нередко «использующего определенные слова… для усиления эффекта», обращенного к Ирану, в котором американский президент предостерег Тегеран, чтобы тот «никогда, никогда больше не угрожал Соединенным Штатам, либо он столкнется с последствиями, которых история еще не видела»? Заранее ничего невозможно предугадать, но сам Трамп ранее уже подал пример, на основе которого можно сделать некоторые выводы относительно нынешней ситуации, пишет Ури Фридман в статье для американского журнала The Atlantic.

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Почти год назад президент США использовал аналогичные заявления в отношении северокорейского лидера Ким Чен Ына. «Северной Корее стоит отказаться от угроз в адрес Соединенных Штатов. Иначе она столкнется с огнем и яростью, которые мир еще не видел», — заявил Трамп.

Мир так и не увидел ни ярости, ни огня, хотя Северная Корея не отказалась от своих угроз, объявив через день после слов Трампа о возможном ударе по военной базе США на острове Гуам. Трамп провел красную линию, которую Ким Чен Ын не мог не нарушить. Угрозы в адрес США находятся в ДНК северокорейского правительства, так же как и иранского. Поэтому, когда Ким Чен Ын перешагнул через красную линию и не столкнулся с «огнем и яростью», всем стало ясно, что Трамп просто пускал пыль в глаза.

Однако на основе данного эпизода было бы опасно предположить, что все угрозы Трампа — это блеф. Действия Трампа настолько нетрадиционны, что никогда нельзя быть уверенным в том, что его угрозы не воплотятся в реальность. С Трампом ни в чем нельзя быть уверенным. Может произойти всё что угодно.

«Блеф — это просто-напросто экстремальный способ ведения переговоров. Сделайте максималистские заявления, сконцентрируйте вокруг них обсуждение и двигайтесь дальше, импровизируя на протяжении всего пути», — отметило издание Axios.

В случае с Северной Кореей подобный подход определенным образом сработал. По мнению китайского эксперта Юн Сун, именно военные угрозы Трампа способствовали тому, что Китай согласился на введение суровых санкций в отношении ядерной программы КНДР. «Китайцы были искренне убеждены в том, что война неизбежна», и решили предотвратить ее, заявила Сун.

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Трамп смог «добиться от Китай большего сотрудничества в отношении КНДР, чем, вероятно, все предыдущие американские администрации, вместе взятые». Некоторые официальные представители администрации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина заявили, что военные угрозы США способствовали началу переговоров с Ким Чен Ыном. Однако блеф Трампа таит в себе определенные опасности. Например, это может привести к девальвации слов Трампа и увеличению риска военного конфликта на Корейском полуострове.

Несмотря на отсутствие определенности в словах Трампа, его администрация придерживалась достаточно ясных целей в отношении КНДР. Северная Корея работала над созданием баллистических ракет большой дальности, которые могли бы достичь материковой части США. Конечная цель американского давления на КНДР — это денуклеаризация Корейского полуострова. В отношении Ирана у американской администрации нет такого же уровня ясности.

«Президент Трамп сказал мне, что в случае злонамеренного поведения Ирана Тегеран заплатит такую цену, которую еще не платила ни одна страна», — заявил советник по национальной безопасности Джон Болтон. Что подразумевается под «злонамеренным поведением Ирана»? Может, это недавнее заявление Рухани, вызвавшее яростную реакцию Трампа? Может, это эскалация конфликта между Ираном и Израилем? Или сюда можно отнести возобновление иранской ядерной программы?

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На основе ситуации вокруг Северной Кореи нельзя предсказать, какие шаги США предпримут в отношении Ирана, однако можно сделать вывод о том, что Трамп готов делать жесткие заявления, которые не будут реализованы на практике. Нельзя исключать вероятность того, что Трамп готов к резкому изменению курса в отношении Ирана. Через год Трамп вполне мог бы провести саммит с аятоллой Хаменеи. За время своего президентства Трамп сделал много странных вещей. Но есть также вероятность того, что Тегеран, веря в то, что Трамп всего лишь блефует, предпримет действия, которыми воспользуются сторонники жесткой линии, чтобы убедить Трампа в необходимости реального военного ответа.