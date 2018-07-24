Bloomberg: Тегеран должен поплатиться за пренебрежительное отношение к США

Максим Исаев, , 07:10 — REGNUM

В одном из своих последних заявлений в Твиттер относительно Ирана президент США Дональд Трамп указал, что Тегеран пострадает от последствий, с которыми он еще никогда не сталкивался. Данное заявление практически дословно совпадает с его угрозами в адрес Северной Кореи, озвученными в августе 2017 года. Трамп заявил, что КНДР столкнется с «огнем и яростью», которые мир еще никогда не видел. Отличие заключается лишь в одном: Трамп относится к Ирану еще более враждебно, чем к КНДР, пишет Леонид Бершидский в статье для американского издания Bloomberg.

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Заявление Трампа в Твиттер — это ответ на заявление иранского президента Хасана Рухани, который предупредил Вашингтон в воскресенье, 22 июля, что президенту США не стоит «тянуть льва за хвост». «Американцы должны понять, что… война с Ираном станет войной всех войн», — заявил Рухани.

Разумеется, Рухани не угрожал напасть на США, но предостерег от нападения на Иран. Риторика Тегерана не особо отличается от риторики КНДР, однако Иран, в отличие от Северной Кореи, не обладает ядерным оружием, следовательно, никак не сможет остановить неядерную военную машину США. Иран раздражает Трампа больше, чем северокорейский лидер Ким Чен Ын, не потому, что Тегеран более опасен, а потому, что он отказывается подыгрывать ему.

Северокорейский лидер согласился встретиться с Трампом, позволив ему организовать отличное телешоу. Это, по-видимому, имеет большее значение для Трампа, чем сущностное рассмотрение проблем, существующих между США и КНДР. Сомнительные соглашения, достигнутые в Сингапуре, мало что изменили, однако Трамп прекратил угрожать северокорейскому лидеру.

Иранские лидеры, со своей стороны, сохраняют непреклонность касательно переговоров с Трампом. Недавно иранское информационное агентство Mehr сообщило, сославшись на главу администрации иранского президента Махмуда Ваези, что Трамп «восемь раз» выступал с предложением о встречи с иранским президентом, когда Рухани прибыл на заседание Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в 2017 году. Иранская сторона отвергла предложения Трампа. В 2017 году издание The Washington Post также сообщило, что Трамп был заинтересован во встрече с иранским президентом и попросил президента Франции Эммануэля Макрона выступить в качестве посредника, однако из этого ничего не вышло.

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Вполне вероятно, что Трамп хотел пересмотреть условия ядерной сделки с Ираном, подписанной в 2015 году. Оскорбление, нанесенное Ираном Вашингтону, не осталось без ответа. В мае 2018 года Трамп объявил о выходе из ядерного соглашения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху умело смог вызвать возмущение Трампа, обратив его внимание на присутствие Ирана в Сирии. Гнев Трампа в отношении Ирана приведет к соответствующим последствиям для Тегерана.

Вероятно, США не станут оказывать прямое противодействие Ирану в Сирии, поскольку Нетаньяху и президент России Владимир Путин уже работают над тем, чтобы сдержать приближение иранских войск к сирийско-израильской границе. По-видимому, Россия и Израиль заключили неофициальную сделку, согласно которой, если Путину не удастся сдержать иранские войска, Россия не станет возражать против израильских воздушных ударов по иранской военной инфраструктуре в Сирии.

Трамп, по-видимому, одобрил российско-израильскую сделку на встрече с Путиным в Хельсинки. «Президент Путин сейчас активно участвует совместно с Нетаньяху в обсуждении того, какие шаги необходимо предпринять в Сирии, в частности, в отношении долгосрочной безопасности Израиля», — заявил Трамп на прошлой неделе.

Пока Путин и Нетаньяху самостоятельно справляются с региональной ситуацией, США не должны делать ставку на военное участие в Сирии. Однако существует еще одна угроза. Иранские лидеры недавно заявили, что в случае, если экспорт иранской нефти будет заблокирован, то Тегеран заблокирует экспортные поставки нефти стран Персидского залива. Такое заявление можно интерпретировать как скрытую угрозу о блокировании Ормузского пролива, через который проходит около 30% мирового экспорта нефти. Ранее некоторые иранские официальные лица открыто заявили, что такой план существует.

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Сомнительно, что Иран зайдет так далеко и подвергнет себя риску военной конфронтации с США. Иранские военно-морские силы в данном районе состоят из кораблей, построенных в 1960-х и 70-х годах. В этой битве Ирану не суждено выиграть.

Возможно, иранское руководство поступило бы более разумно, если бы согласилось на переговоры с Трампом, так же как Ким Чен Ын и Путин. Это стоило бы сделать хотя бы для установления контакта и обеспечения некой гибкости США в отношении Ирана. Однако в прошедшую субботу, 21 июля, высший руководитель Ирана Али Хаменеи подчеркнул, что страна не будет «отделять дипломатию от идеологии».

До заключения ядерной сделки США могли оказывать давление на Иран с помощью союзников и даже некоторых противников, однако, благодаря Трампу, сегодняшняя ситуация сильно изменилась.