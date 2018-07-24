Семеро самовыдвиженцев и один партиец: выборы в Набережных Челнах

Набережные Челны, Татария, , 06:01 — REGNUM Восемь претендентов на два мандата в совете депутатов Набережных Челнов уже подали документы в Центризбирком Татарии. Из них семеро являются самовыдвиженцами, среди последних заявления подали бухгалтер, пенсионер и бизнесмен из Набережных Челнов. Пока ни один из кандидатов не зарегистрирован, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Самовыдвиженцы проявляют активность на старте выборной кампании в совет депутатов Набережных Челнов, где освободились мандаты в связи с досрочным снятием полномочий с двух депутатов. В декларациях о доходах последних были обнаружены нарушения и на внеочередной сессии их отправили в досрочную «отставку». Довыборы пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года, депутатов предстоит выбрать по избирательному округу №16 и № 21. Привлекательнее всего для заявителей оказался Московский округ №16 — на него претендуют пятеро.

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Из восьми заявившихся кандидатов лишь одна женщина — это самовыдвиженец, бухгалтер ООО «Строительно-монтажное управление №37» 36-летняя Зульфия Мириханова. Известно, что она родилась в Альметьевске, в 2005 году окончила Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина. В базе юрлиц фигурирует ООО «Ислах» — строительная компания из соседнего с Набережными Челнами Тукаевского района. Им владеют Райхан, Азат и Зульфия Мирихановы.

Также на депутатский мандат претендует пенсионер Александр Курицын. Про него известно, что он родом из Чистопольского района, но проживает в Набережных Челнах, в 1973 году окончил городское профессионально-техническое училище №5 Чистополя.

Ещё один самовыдвиженец — заместитель генерального директора ООО «ВолгоПромГаз» 46-летний Юрий Голубев. Основной вид деятельности компании, в которой он работает — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, единственный участник — Олег Николаев.

Напомним, ранее заявления подали предприниматель Эдуард Давлетшин, временно неработающий Григорий Новиков, директор литейного завода ПАО «КамАз» Эдуард Панфилов, глава ООО «Медиа Регион» Ренат Гиззатуллин и единственный кандидат, выдвинутый политической партией (КПРФ) — гендиректор ООО «Пассажирские перевозки» Николай Тятюшкин. Для последнего это вторая попытка попасть в законотворческий орган Набережных Челнов, предыдущая, в 2015 году, была неудачной.

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