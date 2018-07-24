Германская оппозиция предложила альтернативу миграционному курсу Меркель

Берлин, , 05:59 — REGNUM Миграционная политика, которую проводит германское руководство, неприемлема и должна быть изменена, заявил Александр Гауланд, председатель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в бундестаге, 24 июля пишет газета «Известия».

"Если курс канцлера Германии Ангелы Меркель продолжится, то большинство стран Евросоюза по понятным причинам закроют свои границы», — сказал Гауланд.

Оппозиционер заявил, что нужно на границах Германии возобновить пограничный контроль, поскольку основная масса желающих въезда в страну — экономические мигранты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Германии для противостояния мигрантам правые экстремисты начали создавать отряды гражданской обороны. Они патрулируют улицы.

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