Экс-вице-президенту «Роснефти» отменят международный розыск

Москва, , 04:44 — REGNUM Вопрос об отмене международного розыска в отношении бывшего вице-президента «Роснефти» Анатолия Локтионова может быть решен положительно, заявил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов, передает РБК.

Уточняется, что в перечне лиц, в отношении которых может быть отменено решение по розыску, также гендиректор «Агро-Информ» Алексей Кузнецов, бывший владелец холдинга «Авиачартер» Михаил Шаманов, бывший-вице-губернатор Свердловской области Сергей Капчук.

Напомним, Титов направлял российскому президенту Владимиру Путину просьбу прекратить международный розыск для ряда предпринимателей, которые хотели бы возвратиться в Россию. Также предлагалось смягчить им меру пресечения.

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