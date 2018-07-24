Израиль не согласился на предложение России по Ирану и Сирии

Тель-Авив, , 04:10 — REGNUM Российское предложение по созданию 100-километровой зоны на границе с Сирией не принято Израилем, пишет Times of Israel.

Отмечается, что Тель-Авив не устраивает предложение, согласно которому иранских военных не должно быть в этой зоне. Их вообще не устраивает военное присутствие Ирана в Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российско-израильская встреча состоялась 23 июля: российским министр иностранных дел Сергей Лавров и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху много говорили про войну в Сирии.

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