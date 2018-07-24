Выборы в Хабаровске: власть играет по счёту, оппозиция страдает формализмом

Хабаровск, , 04:15 — REGNUM Меньше, чем за полтора месяца до выборов губернатора Хабаровского края, мэра дальневосточной столицы Хабаровска, муниципальных депутатов в региональных СМИ царит какая-то совсем нетипичная для такой предвыборной кампании тишина. В мессенджерах иногда появляются немногочисленные критические замечания, даже вспыхивают скандалы, но — без участия оппозиции. В чём причина столь низкой активности власти, оппозиции, избирательных штабов, самих избирателей, которые, по идее, должны уже сегодня активно обсуждать тех, кому им предстоит доверить власть 9 сентября 2018 года? Почему оппозиционные силы «отсиживаются в кустах», даже не пытаясь придать предстоящей кампании хоть немного остроты? Ответы на вопросы вместе с политтехнологом Константином Скрипниковым искал корреспондент ИА REGNUM.

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«Я бы не сказал, что тишина накануне большой предвыборной кампании прямо «мёртвая» — что-то где-то публикуется. Но, в целом, медиаактивности действительно никто не проявляет. И этому, конечно, есть объяснения. Я вижу здесь несколько основных причин. Прежде всего нужно ответить на главный вопрос: «Кому нужны эти выборы — власти, оппозиции или избирателю?». Думаю, ответ очевиден: выборы эти нужны именно оппозиции, которая должна бороться за власть. Избиратель и вообще-то на сентябрьские выборы всегда ходит без «огонька», а тут ещё совсем недавно завершилась главная кампания страны — выборы президента РФ. Избиратель просто устал и, наверное, был бы рад вообще никуда не ходить. Власти тоже этот бесконечный предвыборный марафон поднадоел — никто же с неё основных полномочий и обязанностей не снимает. А для чиновников Хабаровска это вообще будут третьи выборы — 5 августа предстоят довыборы двух муниципальных депутатов. Да и изначально стартовые рейтинговые позиции перед выборами на порядок выше у кандидатов от власти, об этом убедительно свидетельствуют результаты социологических исследований. Если применить спортивную терминологию, то можно сказать, что власть «играет по счёту», экономя свои силы и ресурсы. Это — профессиональный подход. Вот и получается, что выборы больше всех нужны оппозиции. Но она, оппозиция, судя по всему, решила весьма формально подойти к этой кампании», — рассуждает Константин Скрипников.

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Есть ли шансы у хабаровской оппозиции пусть не победить на предстоящих выборах, но, хотя бы громко заявить о себе? Сформировать достаточное количество сторонников, чтобы двигаться дальше, чтобы стать реальным противовесом власти в отстаивании интересов своих избирателей?

«Я думаю, что эти шансы стремятся к нулю. Уже 11 августа начнётся самая значимая часть кампании — агитация в СМИ. И к этому моменту реально претендующие на власть оппозиционные кандидаты должны успеть довести свою узнаваемость хотя бы до 50% — чтобы потом в эту узнаваемость «упаковать» свой программный продукт. Иначе не бывает — это просто азы любой избирательной кампании. А по факту у этих оппозиционных кандидатов на сегодняшний день узнаваемость не превышает 10%. Да и то — 10% редчайший случай. С другой стороны, тому же Вячеславу Шпорту, который уже десятый год является губернатором, вообще ничего делать для этого не нужно — у него узнаваемость и без того «зашкаливает». А вкладывать какие-то смысловые вещи в кампанию пока рановато. В кампании по выборам мэра Хабаровска все важные параметры также под контролем у провластного штаба: большая часть избирателей дальневосточной столицы прекрасно осведомлена о том, что Александр Соколов, руководивший городом 18 лет, на выборы не идёт. Узнаваемость кандидата от «команды мэра» — Сергея Кравчука — более 50%. И это при том, что агитация за Кравчука пока даже не ведётся. Если кампания сохранит такой же темп, то к моменту начала агитации узнаваемость кандидата от мэрии будет в районе 70%», — сказал эксперт.

При огромном количестве СМИ в Хабаровском крае, вся активная предвыборная жизнь почему-то ушла в социальные сети. Это — ещё одно отличие сегодняшней кампании в Хабаровском крае — «тишь да гладь» в официальных СМИ и критика в социальных сетях. Впрочем, и там её не так много. Создается впечатление, что всем лень заниматься выборами — и оппозиции, и избирателям.

«Тем не менее, именно в социальных сетях пробиваются отдельные «ростки» агитации — не смотря на в целом очень вялую кампанию. В соцсетях появляются различные мемы и пародии на кандидатов, какие-то из претендентов на властные посты даже размещают ролики. Некоторые кандидаты используют для повышения своей узнаваемости баннеры. Но, в целом, повторю — все кампании оппозиции на этих масштабных выборах отдают формализмом. Нет проектного подхода, главного месседжа, и, конечно же, ощущается острая нехватка ресурсов. Скорее всего, оппозиция предстоящие сентябрьские кампании рассматривает исключительно как «ступеньку» перед своими главными выборами — выборами в представительные органы власти в 2019 году», — убежден эксперт.

Напомним, в 2019 году в Хабаровском крае пройдет масштабная и очень значимая кампания — в Законодательную думу Хабаровского края, в Хабаровскую и Комсомольскую-на-Амуре городские думы. И, судя по всему, для региональной оппозиции эти выборы куда важнее тех, что предстоят в сентябре 2018 года. Учитывая непростые времена, оппозиционеры не считают нужным тратить весьма ограниченные ресурсы сейчас — экономят силы на 2019 год. Предпосылок к сюрпризам в сентябре 2018 года — нет.

Таким образом, как видим, итоги кампании по выборам мэра столицы ДФО и губернатора Хабаровского края можно считать почти предсказуемыми. А ведь ещё недавно в воздухе витала интрига второго тура на губернаторских выборах. В социальных сетях активно обсуждали кандидата от ЛДПР Сергея Фургала, действующего депутата ГД РФ, который, по мнению авторов, вполне мог бы провести агрессивную избирательную кампанию, составить реальную конкуренцию Вячеславу Шпорту. Но — не случилось. Грандиозные скандалы, сопровождающие деятельность действующего губернатора Шпорта — разгром клубничной фермы полпредом главы региона, арест и помещение в СИЗО экс-руководителя Агентства инвестиций Хабаровского края и ректора Дальневосточного института управления Вячеслава Кушнарева, разорение крупнейшего сельско-хозяйственного предприятия края «Агроэнерго» — региональная оппозиция попросту проигнорировала. Ни один оппозиционер даже не задал вопроса: зачем губернатору Шпорту понадобились полпреды.

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«Можно также объяснить слабую медиаактивность оппозиции риском нерегистрации. На губернаторской кампании этот риск намного выше, чем на выборах мэра и связан, по большому счету, с лояльностью — нелояльностью оппозиции к действующей власти. Рано начатая активная избирательная кампания, да ещё с выходом за рамки каких-то договоренностей, может привести к тому, что ячейки так называемого муниципального фильтра теоретически могут не пропустить к регистрации строптивого кандидата. Ведь механизм муниципального фильтра фактически весь находится в руках партии власти — по причине, опять же, очень слабого представительства других партий в районных собраниях депутатов. Что касается выборов мэра Хабаровска, то тут риск намного меньше, по сути, рискуют оказаться незарегистрированными только самовыдвиженцы. Я думаю, что после окончания регистрации, 4 августа, кандидаты начнут более активно появляться в медиа-пространстве, достигнув пике к 1 сентября. Но это уже, повторю, никак не повлияет на возможность составить хоть какую-то конкуренцию кандидатам от партии власти — поезд возможностей давно ушел. И так называемая оппозиция осталась на перроне, судя по всему, даже не попытавшись запрыгнуть в последний вагон», — сказал Константин Скрипников.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года в Хабаровском крае пройдет масштабная выборная кампания. Жители региона будут избирать губернатора, мэра дальневосточной столицы Хабаровска, депутатов муниципальных собраний. Эксперт ИА REGNUM, политтехнолог Константин Скрипников раскритиковал оппозицию, как хабаровскую, так и вообще дальневосточную, за фактическое предательство интересов людей, которых она вывела на уличные протесты по итогам выборов в Госдуму РФ в 2011 году. Тогда власть выполнила все требования оппозиции — Госдумой единогласно были приняты поправки к ФЗ-95 «О политических партиях», согласно которым численность политического объединения для регистрации партии снизили с 40 тыс. человек до 500 человек. Однако, по мнению эксперта, мелкие политические объединения, добившись права регистрировать партии, на том и успокоились, фактически бросив тех, кто встал под их знамена на уличных протестах. Скрипников полагает, что законодатель обязан пересмотреть отношение к таким «малым» партиям, которые только засоряют политическое пространство и фактически дискредитируют политическую систему страны.