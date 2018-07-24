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Молдавию и Польшу объединило «желание суверенитета и независимости»

Политика

В Кишиневе прошла межпарламентская ассамблея двух стран

Кишинёв, 24 июля 2018, 03:26 — REGNUM  Молдавия и Польша провели 23 июля в Кишиневе V заседание межпарламентской ассамблеи двух стран и подписали по его итогам совместную декларацию. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в документе говорится о «европейском курсе» Молдавии и его поддержке со стороны Варшавы.

Сопредседатель межпарламентской ассамблеи от Молдавии Нае-Симион Плешка поблагодарил Польшу за поддержку Молдавии в ее «сближении с ЕС».

В свою очередь, польский сопредседатель Ришард Терлецки подчеркнул, что Молдавия — важный партнер для Польши. «На этапе реализации у нас несколько совместных проектов в области здравоохранения, обороны и образования. Мы подтверждаем нашу поддержку на европейском пути Молдавии желаем хорошего сотрудничества и впредь, поскольку нас связывает желание относительно суверенитета, независимости и национальной самобытности», — сказал он.

Польша также поддержала идею создания межпарламентского формата «Грузия, Молдова и Украина: Восточное партнерство — текущие вызовы безопасности» — форум в таком формате недавно прошел в Киеве. Парламентская ассамблея Молдавии и Польши была создана в 2011 году.

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Внешняя политика Молдавии
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