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Проверяются события 2013 года: в «Роскосмосе» комментирут «дело ЦНИИмаша»

Политика

«Вопросов к сотрудникам предприятия и госкорпорации за иные периоды деятельности не имеется»

Москва, 24 июля 2018, 03:19 — REGNUM  Органы следствия в ходе проверки по подозрению сотрудника ФГУП «ЦНИИмаш» в разглашении государственной тайны проверят события 2013 года, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

В связи с подозрениями в адрес сотрудника ЦНИИмаш «Роскосмос» собрал комиссию, которая проводит внеплановую проверку по указанию руководства.

«Вопросов к сотрудникам предприятия и госкорпорации за иные периоды деятельности не имеется», — отметили в «Роскосмосе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июля стало известно, что один из сотрудников ЦНИИмаша подозревается в причастности к передаче секретных данных о гиперзвуковых технологиях в одну из западных стран.

Читайте ранее в этом сюжете: Кадровые решения в ЦНИИмаше не исключены, считают в Роскосмосе

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