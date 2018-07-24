Выборы в Якутии: «Всё стало гораздо сложнее, чем было в 2013 году»

Якутск, , 03:05 — REGNUM Баллотироваться самовыдвиженцем в Госсобрание Якутии на выборах-2018 гораздо сложнее, чем пять лет назад. Об этом сообщил политолог и журналист Виталий Обедин, который выдвинулся в республиканский парламент без партийной поддержки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Он баллотируется в Госсобрание по Центральному избирательному округу, и теперь собирает подписи для регистрации. Срок предоставления подписных листов в избирком — 25 июля. Коллеги журналиста и жители республики узнали о выдвижении Виталия Обедина случайно — о своём решении он не сообщал притом, что активно ведёт блог в соцсети.

«Почему не заявлял об этом и никак не анонсировал? Всё стало гораздо сложнее, чем было в 2013 году. Спасибо нашим друзьям из «Единой России», теперь всего больше — больше избирательный фонд (для тех, кто нахапал достаточно денег, чтобы его наполнить), больше формальностей, больше подписей. За подписи отдельное спасибо — кандидату в депутаты, идущему по одномандатному округу надо чуть не столько же, сколько мэру по городу. Именно поэтому я и не афишировал свое выдвижение — хотел сделать всё после регистрации. Потому что сейчас могут снять по десятку причин — от формальностей с бумажками, которые надо сдать, до запоротых подписей, которых надо собрать в 6 раз больше, чем раньше», — пояснил Виталий Обедин.

Он также констатировал, что среди претендентов в депутаты на новый созыв Госсобрания на этот раз почти нет самовыдвиженцев. Баллотироваться без партийной поддержки решился всего 31 человек, и такое маленькое количество политолог считает неудивительным в связи с тем, что процедура самостоятельного выдвижения усложнилась.

«У меня нет великих амбиций. Те, кто меня давно читают, знают моё отношение к нынешнему составу парламента и к принимаемым им решениям. Периодически мне за них откровенно стыдно — за их ангажированность, за их неуместную лояльность к интересам властьимущих, за их корпоративность, за их безвольность. Парламент, который послушно переголосовывает за предоставление льгот корпорациям с миллиардными оборотами и тут же два часа спорит, костьми ложится за сохранение своих льгот — это просто позор республики. Парламент, который голосует за одобрение повышения пенсионного возраста и тут же начинает изображать из себя защитника интересов республики — позор ещё больший. Парламент, в котором два председателя постоянных комитетов садятся под домашний арест по обвинению в получении взятки, а все остальные просто делают вид, что ничего не случилось (ведь реально — никакой реакции!) — лютый позор. Парламент, который не отзывает мандат у депутата даже после вынесенного уголовного приговора — … тут даже слов уместных нет. Так вот я хочу, чтобы такого позора стало меньше. Это ключевая идея. Больше расскажу отдельно — после регистрации», — также отметил Виталий Обедин.

Он добавил, что не будучи депутатом является соавтором двух действующих законов республики, а по некоторым из них — выступал экспертом в процессе обсуждения.

«А уж интересы людей я отстаиваю последние 20 лет. Куда люди, которым везде отказали идут, как в последнюю инстанцию? В СМИ. Ко мне за годы работы журналистом таких приходили сотни, да и сейчас приходят», — подчеркнул журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, депутатов Госсобрания Якутии будут выбирать в единый день голосования 9 сентября по смешанной системе. Документы своих представителей в избирком Якутии с целью выдвинуть их в депутаты сдали 12 партий. Всего претендовать на 70 мест в республиканском парламенте будут около 600 человек.