Абэ, Мэй или Макрон? Назван самый частый собеседник Трампа

Вашингтон, , 02:54 — REGNUM Самым частым собеседником американского президента Дональда Трампа по телефону за последние полтора года является его французский коллега Эммануэль Макрон, сообщает statista.

Уточняется, что с Макроном за этот период Трамп пообщался 25 раз. На втором месте — британский премьер-министр Тереза Мэй (22 звонка), на третьем — премьер-министр Японии Синдзо Абэ (16 звонков).

На четвертом месте оказался президент Южной Кореи Мун Джэин (15), на пятом — король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауд (13).

Есть в списке и российский президент Владимир Путин — на десятом месте: восемь звонков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин чаще всего говорил по телефону за последние полтора года с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдганом.

Читайте ранее в этом сюжете: Стало известно, с кем Путин чаще всего говорил по телефону