Стало известно, с кем Путин чаще всего говорил по телефону

Москва, , 02:39 — REGNUM Политиком, с которым за последние полтора года чаще всего по телефону общался российский президент Владимир Путин, оказался турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает statista.

Уточняется, что за последние полтора года количество звонков составило 28. На втором месте президент Казахстана Нурсултан Назарбаев — 17 звонков.

На третьем французский президент Эммануэль Макрон (15 звонков). С германским федеральным канцлером Ангелой Меркель зафиксировано 13 переговоров, а с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху — 11.

Напомним, общение России с турецкой стороной активизировалось после восстановления отношений между Москвой и Анкарой. Это произошло попытки госпереворота в Турции, который помогла предотвратить российская помощь.

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