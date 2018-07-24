Вторник, 24 Июля 2018 года
03:27:32 МСК

Стало известно, с кем Путин чаще всего говорил по телефону

Политика

В список попали главы Франции и Германии

Москва, 24 июля 2018, 02:39 — REGNUM  Политиком, с которым за последние полтора года чаще всего по телефону общался российский президент Владимир Путин, оказался турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает statista.

Уточняется, что за последние полтора года количество звонков составило 28. На втором месте президент Казахстана Нурсултан Назарбаев — 17 звонков.

На третьем французский президент Эммануэль Макрон (15 звонков). С германским федеральным канцлером Ангелой Меркель зафиксировано 13 переговоров, а с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху — 11.

Напомним, общение России с турецкой стороной активизировалось после восстановления отношений между Москвой и Анкарой. Это произошло попытки госпереворота в Турции, который помогла предотвратить российская помощь.

Читайте развитие сюжета: Абэ, Мэй или Макрон? Назван самый частый собеседник Трампа

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-турецкие отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить