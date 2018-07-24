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Москва и Бейрут обсудили проблему сирийских беженцев

Политика

В Ливане хотели бы разрешения сирийского кризиса

Москва, 24 июля 2018, 02:21 — REGNUM  Вопрос возвращения на родину сирийских беженцев с территории Ливана обсуждался в ходе телефонного разговора заместителя российского министра иностранных дел Михаила Богданова и министра иностранных дел и по делам эмигрантов Ливана Джебрана Бассиля, сообщили в МИД РФ.

«В ходе беседы была обсуждена проблематика возвращения на родину сирийских беженцев, в том числе с территории Ливана, в качестве важнейшего элемента урегулирования сирийского кризиса и одновременно решения социально-экономических и демографических проблем самого Ливана», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, переговоры состоялись 23 июля по инициативе Ливана. В этот же день в Израиле российский министр иностранных дел Сергей Лавров обсуждал тему Сирии с израильским премьер-министром Беньямином Нетаньяху.

Читайте подробнее: Стало известно, что дольше всего обсуждали Лавров и Нетаньяху

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