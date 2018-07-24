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Пушков: Фейковым трупам «Белых касок» не верят даже на Западе

Политика

«Белые каски» вредят не покладая рук

Москва, 24 июля 2018, 02:06 — REGNUM  Никчемность сфабрикованного видео прозападной организации «Белые каски» очевидна даже западным журналистам, сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Комментируя заявления МИД РФ по ситуации вокруг Сирии, которое было сделано по итогам переговоров российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, Пушков написал:

«Белые каски» разъезжаются по странам, на которые они работали, не покладая рук, искажая события, неустанно создавая фейковые новости, фейковые съёмки и фейковые трупы, как в случае с фейковой химической атакой в Думе, которую опровергли даже западные журналисты».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в российском МИД напомнили, что «Белые каски» занимаются провокациями, причем делают это по заказу.

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Война в Сирии
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