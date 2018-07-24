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Москва и Израиль договорились не допускать героизации нацизма

Политика

Израиль и Россия договорились противодействовать фальсификации истории

Иерусалим, Израиль, 24 июля 2018, 01:53 — REGNUM  Совместное противодействие героизации нацизма стало одним из аспектов договоренностей, достигнутых в ходе встречи российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, заявили в пресс-службе МИД РФ.

«Подтверждена важность продолжения скоординированных усилий по противодействию попыткам фальсификации истории Второй мировой войны, героизации пособников нацизма», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры Лаврова и Нетаньяху при участии главы российского Генштаба Валерия Герасимова прошли 23 июля в Восточном Иерусалиме. В ходе встречи обсуждали Сирию, Палестину, российско-израильские отношения.

Читайте ранее в этом сюжете: Палестина и Израиль. Израиль и Россия: Названы темы встречи с Нетаньяху

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
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