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Палестина и Израиль. Израиль и Россия: Названы темы встречи с Нетаньяху

Политика

Поднят вопрос Соглашения о разъединении сил 1974 года

Москва, 24 июля 2018, 01:40 — REGNUM  Одной из тем переговоров российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху стали отношения Израиля с Палестиной. Хотя основное внимание было уделено Сирии.

«Была также затронута проблематика палестино-израильского урегулирования в развитие переговоров между Президентом России В.В.Путиным и Б. Нетаньяху 11 июля в Москве, — сообщили в МИД РФ. — Подробно рассмотрены задачи завершения антитеррористической операции на юге Сирии и обеспечения безопасности вдоль границ Израиля, включая выполнение Соглашения о разъединении сил 1974 года».

Кроме того, высокопоставленные представители России и Израиля подняли тему двусторонних отношений, которые, как оценивают в Москве, динамично развиваются по всем направлениям».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основной темой переговоров Нетаньяху и Лаврова стало урегулирование ситуации в Сирии.

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