Комиссар ООН: Израиль «угрожает миру»

Женева, Швейцария, , 01:34 — REGNUM Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн подверг резкой критике действия Израиля в секторе Газа, 23 июля передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению аль-Хусейна, репрессивные действия Израиля «создают угрозу миру», причем «в гораздо более широком регионе», чем сектор Газа.

Как сообщало ИА REGNUM, с апреля 2018 года жертвами столкновений между военными и демонстрантами на границе сектора Газа стали более 130 палестинцев.

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