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Стало известно, что дольше всего обсуждали Лавров и Нетаньяху

Политика

Обсуждали проблему, волнующую несколько стран

Тель-Авив, 24 июля 2018, 01:25 — REGNUM  Ситуация в Сирии была основной темой переговоров российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщили в пресс-службе МИЛ Д РФ.

«В ходе беседы стороны обсудили различные аспекты ближневосточной повестки дня, уделив основное внимание ситуации в Сирии и вокруг нее», — отметили в министерстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры Лаврова и Нетаньяху при участии главы российского Генштаба Валерия Герасимова состоялись 23 июля в Западном Иерусалиме .

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