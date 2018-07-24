Бывший украинский депутат восхитился Крымским мостом

Симферополь, , 01:14 — REGNUM Железнодорожная часть Крымского моста после своего завершения еще сильнее улучшит экономику Крыма, заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко 23 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

Бывший депутат лично проехался по Крымскому мосту и высоко оценил как масштабы строительства, так и его качество. Он отметил, что по мосту в Крым едет огромное количество отдыхающих

«В украинской власти сидят маргиналы, жулики, лжецы и завистливые черной завистью идиоты. Я же лично завидую белой завистью и радуюсь за вас, крымчане, и за Россию, что такой мегапроект, как Крымский мост, уже работает», — прокомментировал Журавко.

Он также выразил надежду что рано или поздно границы между Россией и Украиной перестанут существовать.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл самый длинный в Европе мост между Таманским полуостровом и Крымом.

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