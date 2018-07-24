Вторник, 24 Июля 2018 года
01:57:48 МСК

Италия сокращает пособия для беженцев

Политика

С 35 евро ($41) до 25 евро ($29) в день

Италия сокращает пособия для беженцев
Images Money
Мало денег

Рим, 24 июля 2018, 01:02 — REGNUM  Правительство Италии намерено сократить ежедневные пособия для беженцев, 23 июля передает агентство Associated Press.

По словам вице-премьера Италии Маттео Сальвини, сумма, которую страна тратит на каждого мигранта, будет сокращена с 35 евро ($41) до 25 евро ($29) в день.

Напомним, новое правительство Италии под руководством «правого» премьер-министра Джузеппе Конте отличается резкой позицией в вопросе о нелегальной миграции.

Читайте также: В Вене проходит секретная встреча противников принятия мигрантов в ЕС

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблема с беженцами в ЕС и Австралии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить