Нетаньяху оценил российско-израильский диалог

Тель-Авив, , 01:08 — REGNUM Российско-израильские связи очень важны для Тель-Авива, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на переговорах министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Давая оценку взаимоотношениям с Москвой, Нетаньяху обратил внимание на такой аспект, как прямые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

«Наши связи чрезвычайно важны, они осуществляются посредством прямых встреч между мной и президентом Путиным и нашими командами», — сообщил Нетаньяху.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июля в Иерусалиме состоялась встреча Нетаньяху, Лаврова и главы Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Основной темой переговоров была ситуация в Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Нетаньяху обсудит с главами Генштаба и МИД РФ ситуацию в Сирии

Читайте развитие сюжета: Стало известно, что дольше всего обсуждали Лавров и Нетаньяху