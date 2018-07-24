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Нетаньяху оценил российско-израильский диалог

Политика

«Наши связи чрезвычайно важны»

Нетаньяху оценил российско-израильский диалог
Иллюстрация: Mid.ru
Сергей Лавров и Биньямин Нетаньяху

Тель-Авив, 24 июля 2018, 01:08 — REGNUM  Российско-израильские связи очень важны для Тель-Авива, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на переговорах министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Давая оценку взаимоотношениям с Москвой, Нетаньяху обратил внимание на такой аспект, как прямые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

«Наши связи чрезвычайно важны, они осуществляются посредством прямых встреч между мной и президентом Путиным и нашими командами», — сообщил Нетаньяху.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июля в Иерусалиме состоялась встреча Нетаньяху, Лаврова и главы Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Основной темой переговоров была ситуация в Сирии.

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Международное урегулирование по Сирии
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