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Кто хочет мира для Сирии? Москва призвала Вашингтон взглянуть на себя

Политика

В Сирии не выполняют свои обязательства именно США

Кто хочет мира для Сирии? Москва призвала Вашингтон взглянуть на себя
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Оппозиция

Москва, 24 июля 2018, 00:50 — REGNUM  Обвинения в адрес Москвы со стороны Вашингтона в том, что Россия якобы не выполняет своих обязательств по юго-западной части Сирии, американской стороне следовало бы адресовать себе: мир сирийцам несет российская сторона, заявили в МИД РФ.

Комментируя заявление госдепа по итогам телефонного разговора российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, в МИД отметили, что американцы обвиняют Россию в невыполнении обязательств по юго-западной части Сирии абсолютно безосновательно.

«Именно Вашингтоном в течение многих месяцев ничего не было сделано для того, чтобы в юго-западной зоне деэскалации отделить так называемые «умеренные» отряды оппозиции от террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в России)», — сообщили в МИД РФ.

Россия восстанавливает в Сирии закон и порядок, а также мирную жизнь. США, напротив, занимаются провокациями и потворству таким скандально известным организациям, как «Белые каски».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в МИД РФ заявили, что «Белые каски» занимаются заказными провокациями.

Читайте ранее в этом сюжете: «На воре и шапка горит»: МИД РФ напомнил о подноготной «Белых касок»

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Война в Сирии
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