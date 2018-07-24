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«На воре и шапка горит»: МИД РФ напомнил о подноготной «Белых касок»

Политика

Лицемерие налицо

Москва, 24 июля 2018, 00:34 — REGNUM  Скандально известная организация «Белые каски» — это провокаторы, работающие по иностранному заказу, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Комментируя сложившуюся информационную и дипломатическую ситуацию вокруг Сирии, в российском ведомстве отметили, что значительная составляющая «Белых касок» была эвакуирована через территорию Израиля в Иорданию. Помогли им уйти из Сирии их западные кураторы.

«Символично то, что «белокасочники» предпочли при иностранной поддержке сбежать из Сирии, раскрыв тем самым свою сущность и продемонстрировав всему миру свое лицемерие, — отметили в МИД РФ. — В духе известной пословицы «на воре и шапка горит» эти деятели наглядно показали, чьи заказы они отрабатывали и на чьи финансовые средства существовали».

Напомним, «Белые каски» — это та организация, после бездоказательных обвинений которой в апреле 2018 года США и их союзники атаковали Сирию.

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Война в Сирии
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