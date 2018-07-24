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На Украине вырастет цена на воду

Политика

Проблему с хлором решили за счет украинских потребителей

На Украине вырастет цена на воду
Бартоломео Эстебан Мурильо. Моисей, добывающий воду из скалы (фрагмент). 1666-1670

Киев, 24 июля 2018, 00:24 — REGNUM  Повышение цены на хлор отразится на стоимости воды, заявила 23 июля вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий.

По словам Бабий, стоит ожидать повышение цены на два-три процента.

После остановки «ДнепрАзота» — предприятия-монополиста, производящего хлор, чиновники задумались о других поставщиках хлора:

«Мы сделаем выводы. И будем налаживать импорт, создавать резервы и иметь импортируемые контракты для предотвращения таких последствий в будущем», — заявила Ольга Бабий.

Напомним, остановка предприятия «ДнепрАзот» породила критическую ситуацию с водоснабжением крупнейших городов Украины.

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