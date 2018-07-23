Вторник, 24 Июля 2018 года
00:20:08 МСК

«Пророссийского» жителя Луцка осудили на шесть лет за сообщения в соцсетях

Политика

Осужденный в данный момент скрывается от «правосудия»

Луцк, Украина, 23 июля 2018, 23:46 — REGNUM  Суд Луцка приговорил жителя города к шести годам тюремного заключения за распространение «пророссийских» материалов в социальной сети «Вконтакте», сообщил 23 июля официальный сайт судебной власти на Украине.

«В своих постах обвиняемый публично призывал к изменению границ территории и государственной границы Украины, свержению конституционного строя, захвату государственной власти насильственным путем и решению военного конфликта», — сказано в сообщении.

Напомним, в июне 2018 года глава полиции Одесской области Дмитрий Головин похвастался журналистам, что Одесса почти полностью зачищена от инакомыслящих.

Читайте также: Одесса и область зачищены от инакомыслящих — глава одесской нацполиции

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вопросы законности на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить