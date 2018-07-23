Встреча цыган с украинским нацистами в Верховной раде закончилась скандалом

Киев, , 23:35 — REGNUM В комитете Верховной рады прошел круглый стол, на котором представители цыганской общины и представители неонацистской группировки С14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытались опровергнуть «миф» об украинской ксенофобии, сообщило 23 июля издание Opinion.

Во время дискуссии депутат Верховной рады Игорь Луценко признал, что украинского государства фактически не существует:

«Давайте признаем, что у нас нет государства… У нас нет полиции, у нас нет также СБУ. Что нам делать? У нас есть только общественные организации», — заявил депутат, указав на присутствовавшего на встрече боевика С14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Евгения Карася.

В свою очередь Карась отметил, что после погрома цыганского лагеря на Лысой горе в Киеве полиция стала гораздо тщательнее расследовать преступления отдельных представителей цыганской общины.

«Если человек занимается уголовной преступностью, то этому нужно противодействовать. Если правоохранители этим не занимаются, тогда этим будем заниматься мы», — подчеркнул боевик.

Подобные высказывания возмутили представителей цыганской общины. Они досрочно покинули встречу. Как позже прокомментировала участница встречи Зола Кондур:

«Меня пригласили на обсуждение проблем интеграции цыган. Как только начались политические манипуляции и оправдания действий C-14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ), я покинула зал заседаний».

Кондур отметила, что не считает нужным посещать подобные мероприятия, а также заявила, что человек не должен быть депутатом, если он считает, что на Украине нет государства, а решением межэтнических проблем должны заниматься организации вроде C14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, в средине июля украинские правоохранители задержали координатора С14 (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергея Мазура по делу о нападении на цыганский табор в Киеве.

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