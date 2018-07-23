ЦИК оценит законность предлагаемого КПРФ референдума до конца недели

Москва, , 22:59 — REGNUM Центризбирком России о конца текущей недели рассмотрит вопрос о том, соответствует ли инициированный КПРФ референдум по пенсионной реформе действующему законодательству. Об этом ТАСС сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.

Она напомнила, что на рассмотрение данного вопроса законом установлен срок в десять дней с момента подачи уведомления, поэтому инициатива КПРФ должна быть обсуждена до 27 июля.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Майя Гришина сообщила, что Центризбирком получил документы о проведении всероссийского референдума против пенсионной реформы.

Вопрос, который КПРФ предлагает вынести на референдуме, сформулирован следующим образом: «Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?».

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