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ЦИК оценит законность предлагаемого КПРФ референдума до конца недели

Политика

Коммунисты инициировали всероссийский референдум против предлагаемой правительством реформы пенсионной системы

ЦИК оценит законность предлагаемого КПРФ референдума до конца недели
Эмблема ЦИК

Москва, 23 июля 2018, 22:59 — REGNUM  Центризбирком России о конца текущей недели рассмотрит вопрос о том, соответствует ли инициированный КПРФ референдум по пенсионной реформе действующему законодательству. Об этом ТАСС сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.

Она напомнила, что на рассмотрение данного вопроса законом установлен срок в десять дней с момента подачи уведомления, поэтому инициатива КПРФ должна быть обсуждена до 27 июля.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Майя Гришина сообщила, что Центризбирком получил документы о проведении всероссийского референдума против пенсионной реформы.

Вопрос, который КПРФ предлагает вынести на референдуме, сформулирован следующим образом: «Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?».

Читайте ранее в этом сюжете: В ЦИК поступила инициатива по проведению референдума по пенсионной реформе

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Пенсионная реформа
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