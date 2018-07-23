Граждане Украины заполонили греческие тюрьмы — омбудсмен

Киев, , 23:15 — REGNUM В тюрьмах Греции находится 161 гражданин Украины, из них 112 человек причастны к переправке нелегалов, заявила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова 23 июля на своей официальной странице в социально сети Facebook.

По словам Денисовой, граждан Украины обманным путем приглашают на работу на круизные лайнеры и яхты, а затем под угрозой смерти заставляют переправлять нелегалов.

В греческих тюрьмах не соблюдаются права граждан Украины. Им не предоставляют переводчиков со знанием русского или украинского языка, суд игнорирует аргументы защиты, подсудимых содержат в ужасных условиях.

Денисова призвала еврокомиссара по правам человека Дуню Миятович помочь вернуть граждан Украины домой.

Напомним, 20 июля два гражданина Украины получили 180 лет тюрьмы за перевозку нелегалов.

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