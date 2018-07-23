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Россия подсчитала численность беженцев из Сирии

Политика

Около семи миллионов сирийцев зарегистрированы в качестве беженцев на территории 45 государств

Россия подсчитала численность беженцев из Сирии
Иллюстрация: Tasnimnews.com
Сирийские беженцы

Москва, 23 июля 2018, 22:53 — REGNUM  Порядка семи млн. сирийцев зарегистрированы как беженцы на территории 45 государств, сообщает 23 июля бюллетень российского Центра приема, распределения и размещения сирийских беженцев.

По данным российского Центра, более 70% от этого числа составляют женщины и дети. Свыше 1,5 млн сирийцев уже заявили о своем желании вернуться на родину.

«По обобщенным данным, на территориях 45 государств продолжают находиться 6 905 685 зарегистрированных сирийских беженцев, из них 2 071 706 женщин и 3 521 899 детей», — указано в бюллетене.

Ранее российские военные и дипломаты сообщили о том, что численность сирийских беженцев в 11 государствах соответствует данным, имеющимся в управлении верховного комиссара ООН по беженцам.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля российский Центр приема, распределения и размещения сирийских беженцев сообщил о выработке единого механизма возвращения беженцев из Сирии в свои покинутые дома.

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