МИД Ирана «поблагодарил» госсекретаря США

Тегеран, , 22:38 — REGNUM Правительство Ирана считает, что антииранские заявления госсекретаря США Майка Помпео сплотят иранский народ, 23 июля передает агентство Reuters.

«Такая политика объединит иранцев, которые готовы преодолеть заговор против своей страны», — заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля Помпео заявил, что Белый дом и народ Ирана «мечтают об одном и том же» — свергнуть правительство, которое госсекретарь называет «мафией».

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