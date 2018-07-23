Понедельник, 23 Июля 2018 года
22:57:11 МСК

МИД Ирана «поблагодарил» госсекретаря США

Политика

«Такая политика объединит иранцев, которые готовы преодолеть заговор против своей страны»

Тегеран, 23 июля 2018, 22:38 — REGNUM  Правительство Ирана считает, что антииранские заявления госсекретаря США Майка Помпео сплотят иранский народ, 23 июля передает агентство Reuters.

«Такая политика объединит иранцев, которые готовы преодолеть заговор против своей страны», — заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля Помпео заявил, что Белый дом и народ Ирана «мечтают об одном и том же» — свергнуть правительство, которое госсекретарь называет «мафией».

Читайте также: Госсекретарь США Помпео: Белый дом и народ Ирана мечтают об одном и том же

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Противостояние Ирана и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить