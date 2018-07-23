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Закон о вырубке леса нужно доработать — аппарат президента Порошенко

Политика

Контрабандное лобби есть среди украинских законодателей

Закон о вырубке леса нужно доработать — аппарат президента Порошенко
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Закон

Киев, 23 июля 2018, 22:24 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко подпишет закон о контрабанде леса после внесения изменений в его текст, заявила 23 июля пресс-служба главы государства.

По словам пресс-службы, Порошенко поддерживает усиление ответственности за контрабанду леса, но из закона следует убрать пункты, которые были внесены лоббистами интересов «черных лесорубов»:

«Президент не поддерживает лоббистские схемы, которые попали в закон между первым и вторым чтением, в частности нормы, которые противоречат Соглашению Украины и ЕС о зоне свободной торговли», — рассказали в администрации Порошенко.

Напомним, после публикации исследования британской организации Earthsight, правительство Украины заявило, что будет решительно бороться с незаконной вырубкой и контрабандой леса в Европу.

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Контрабанда и борьба с ней
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