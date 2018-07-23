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В Киеве намерены вручную переписать Библию

Политика

Киевлянам предложили попробовать себя в роли пророков и апостолов?

В Киеве намерены вручную переписать Библию
Иван Шилов © ИА REGNUM
Церковь. Украина

Киев, 23 июля 2018, 22:22 — REGNUM  К 1030-летию «крещения Руси-Украины» в Киеве пройдет массовый флешмоб, во время которого киевляне и гости столицы напишут Библию, заявила заместитель директора Киевского городского центра народного творчества и культурологических исследований Жанна Румко 23 июля во время пресс-конференции в издании «Украинформ».

"Приходите к нам 28 июля, у вас будет повод войти в историю человечества и в историю Украины, потому что вы сможете написать стих своей рукой и оставить его на долгие годы. Это такая рукописная Библия собирается у нас писаться 28 числа», — отметила организатор акции.

Напомним, многие украинские политики не раз обвиняли Россию в «краже» русского имени у Украины. При этом украинские пропагандисты отказываются признавать за Россией право на общее историческое наследие Руси. Они используют абсурдные формулировки вроде «Украина-Русь», а также упорно называют Русь «Киевской», подчеркивая тем самым первенство Украины.

Отметим, термин «Киевская Русь» был введен в научный оборот в XIX веке сначала как синоним Киевского княжества, а затем в значении временного периода, когда столицей древнего государства был Киев.

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