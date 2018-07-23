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Полиция Хорватии «не зафиксировала» насилие над мигрантами

Политика

Инцидентов с избиением мигрантов на границе с Боснией не было

Полиция Хорватии «не зафиксировала» насилие над мигрантами
Беженцы

Загреб, 23 июля 2018, 22:21 — REGNUM  Пограничники Хорватии не используют насилия против мигрантов с Ближнего Востока, проникающих в страну из Боснии, 23 июля передает агентство Associated Press.

Согласно расследованию хорватской полиции, проведенному по просьбе «Красного креста», инцидентов с избиением мигрантов на границе с Боснией «не зафиксировано».

С начала 2018 года в Боснию вошли около 8000 новых нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. Большая часть из них надеется попасть в Германию, Францию или Великобританию, и их дальнейший путь лежит через Хорватию.

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