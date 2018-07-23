Заявку в правительство писали под несостоявшегося мэра Миасса?

Челябинск, , 21:32 — REGNUM Заявка челябинских властей в правительство РФ о присвоении Миассу статуса территории опережающего социально-экономического развития удивила некоторых местных экспертов. Причина проста — уже много месяцев этот город переживает политический кризис, а мэра так и не удалось выбрать — большинство депутатов местного собрания испортили бюллетени.

Последние новости активно обсуждают в соцсетях. Политтехнолог Александр Мельников на своей странице в Facebook полагает, что руководство области демонстрирует оптимизм относительно перспектив урегулирования ситуации, а также протягивает миасским «бунтарям» руку и предлагает им сохранить лицо и перейти к созидательной повестке.

Некоторые граждане полагают, что заявка была написана под губернаторского кандидата на пост главы города Анатолия Лобко. Однако выборы сорвались — депутаты горсобрания не поддержали ни одного из кандидатов. Теперь объявлен новый конкурс.

Напомним, громкие скандалы сотрясают Миасс уже несколько лет. Одним из громких стал арест сити-менеджера. В конце 2015 года собрание депутатов избрало мэра. Им стал Геннадий Васьков. Были ожидания совместной продуктивной работы на благо города. Однако затем между горсобранием и Васьковым пробежала чёрная кошка. В итоге 15 мая 2018 года депутаты удовлетворили его заявление об отставке. В тот же день суд отправил его в СИЗО.

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