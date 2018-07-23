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В ООН открестились от операции по эвакуации «Белых касок»

Политика

Израиль эвакуировал из Сирии 800 членов организации «Белые каски»

Нью-Йорк, США, 23 июля 2018, 21:25 — REGNUM  Организация Объединённых Наций не принимала участия в операции по эвакуации из Сирии членов неправительственной организации «Белые каски». Об этом заявил на пресс-конференции 23 июля официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, представители верховного комиссара ООН по делам беженцев приняли представителей «Белых касок» в Иордании, но не были вовлечены в операцию по их эвакуации.

Напомним, 20 июля МИД Израиля сообщил об эвакуации по запросу США, Канады и европейских стран членов организации «Белые каски» вместе с членами их семей из зоны конфликта в Сирии. В ходе операции в общей сложности 800 человек были доставлены в Иорданию из южных районов Сирии.

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Война в Сирии
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