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Украина вслед за США начала преследовать российскую «шпионку» Бутину

Политика

Депутат опубликовала «компрометирующее» видео

Украина вслед за США начала преследовать российскую «шпионку» Бутину
Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР

Киев, 23 июля 2018, 21:40 — REGNUM  Обращение в СБУ по поводу арестованной в США гражданки РФ Марии Бутиной подала народный депутат Украины Ирина Фриз, сообщила депутат 23 июля на своей официальной странице в Facebook.

Фриз попросила СБУ дать правовую оценку опубликованной видеозаписи, на которой Бутина выступает на митинге со словами поддержки воссоединения Крыма с остальной Россией.

«Ее выступления в Украине в 2014 году являются косвенным подтверждением выполнения заданий спецслужб РФ. Это поможет контрразведывательным органам США доказать причастность Бутиной к выполнению заданий Кремля на территории соединенных Штатов», — написала Фриз.

Напомним, гражданка РФ Мария Бутина 15 июля была задержана в США по обвинению в незаконном лоббировании интересов «иностранного государства».

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