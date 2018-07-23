ХАМАС бросил вызов Евросоюзу. В Европейском суде общей юрисдикции

Рамалла , , 21:23 — REGNUM Движение ХАМАС обратилось в Европейский суд общей юрисдикции с требованием отменить решение Совета ЕС, относящее ХАМАС к террористическим группировкам, сообщает документ, опубликованный 23 июля базой данных Европейского суда.

Движение требует отмены санкций, введенных против него из-за этого решения Совета ЕС.

Напомним, 21 марта 2018 года Совет Европейского союзаобновил список лиц, групп и организаций, против которых должны применяться меры по борьбе с терроризмом.

Представители ХАМАС считают, что это решение не только ошибочно, но и нарушает принцип невмешательства, права на эффективную судебную защиту и не учитывает развитие ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз включил движение ХАМАС в список террористических группировок в декабре 2001 года одним из первых.

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