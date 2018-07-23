Понедельник, 23 Июля 2018 года
22:54:13 МСК

ХАМАС бросил вызов Евросоюзу. В Европейском суде общей юрисдикции

Политика

Правящее в секторе Газа движение оспаривает причисление себя к террористическим группам

Рамалла , 23 июля 2018, 21:23 — REGNUM  Движение ХАМАС обратилось в Европейский суд общей юрисдикции с требованием отменить решение Совета ЕС, относящее ХАМАС к террористическим группировкам, сообщает документ, опубликованный 23 июля базой данных Европейского суда.

Движение требует отмены санкций, введенных против него из-за этого решения Совета ЕС.

Напомним, 21 марта 2018 года Совет Европейского союзаобновил список лиц, групп и организаций, против которых должны применяться меры по борьбе с терроризмом.

Представители ХАМАС считают, что это решение не только ошибочно, но и нарушает принцип невмешательства, права на эффективную судебную защиту и не учитывает развитие ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз включил движение ХАМАС в список террористических группировок в декабре 2001 года одним из первых.

Читайте ранее в этом сюжете: Обстрел Газы: Израиль нанес новые удары

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация на Ближнем Востоке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить