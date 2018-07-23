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Казахстан и Узбекистан провели учения по ликвидации боевиков

Политика

Учения прошли в Джизакской области Узбекистана

Ташкент, 23 июля 2018, 21:14 — REGNUM  Военнослужащие Узбекистана и Казахстана провели совместные военные учения, в ходе которых отработали действия по обнаружению и ликвидации террористической группировки, сообщает 23 июля издание «Подробно.uz».

Учения прошли в Джизакской области Узбекистана. Военнослужащие отработали действия по ликвидации боевиков в населенной местности. Для выполнения операции были задействованы вертолеты Ми-24, фронтовые бомбардировщики Су-25, артиллерия, легкая бронированная техника и огнеметное подразделение.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля подразделения сил специальных операций Казахстана и Узбекистана приняли участие в совместных военных учениях. Военнослужащие выполнили задачи по ведению разведывательно-боевых действий в ночное время.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан и Узбекистан провели совместные военные учения

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Военные учения
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