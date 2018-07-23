Казахстан и Узбекистан провели учения по ликвидации боевиков

Ташкент, , 21:14 — REGNUM Военнослужащие Узбекистана и Казахстана провели совместные военные учения, в ходе которых отработали действия по обнаружению и ликвидации террористической группировки, сообщает 23 июля издание «Подробно.uz».

Учения прошли в Джизакской области Узбекистана. Военнослужащие отработали действия по ликвидации боевиков в населенной местности. Для выполнения операции были задействованы вертолеты Ми-24, фронтовые бомбардировщики Су-25, артиллерия, легкая бронированная техника и огнеметное подразделение.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля подразделения сил специальных операций Казахстана и Узбекистана приняли участие в совместных военных учениях. Военнослужащие выполнили задачи по ведению разведывательно-боевых действий в ночное время.

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