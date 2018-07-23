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Киргизия и Таджикистан договорились ускорить делимитацию границы

Политика

23 июля состоялась встреча глав МИД Таджикистана и Киргизии

Киргизия и Таджикистан договорились ускорить делимитацию границы
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Граница

Душанбе, 23 июля 2018, 20:56 — REGNUM  Министры иностранных дел Таджикистана и Киргизии Сироджиддин Аслов и Эрлан Абдылдаев договорились ускорить процесс делимитации государственной границы, сообщает 23 июля агентство «ТаджикТА» со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Таджикистана.

Встреча министров состоялась в киргизском городе Чолпон-Ата в рамках консультативной встречи глав МИД стран Туркестана. Стороны обсудили решение водно-энергетической проблемы в регионе. Министры также обсудили сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля киргизское пограничное ведомство заявило, что таджикские пограничники незаконно задержали двух военнослужащих пограничных войск Киргизии и двух граждан республики, которые ехали через анклав «Ворух».

Читайте ранее в этом сюжете: Таджикские пограничники задержали киргизских коллег

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