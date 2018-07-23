Киргизия и Таджикистан договорились ускорить делимитацию границы

Душанбе, , 20:56 — REGNUM Министры иностранных дел Таджикистана и Киргизии Сироджиддин Аслов и Эрлан Абдылдаев договорились ускорить процесс делимитации государственной границы, сообщает 23 июля агентство «ТаджикТА» со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Таджикистана.

Встреча министров состоялась в киргизском городе Чолпон-Ата в рамках консультативной встречи глав МИД стран Туркестана. Стороны обсудили решение водно-энергетической проблемы в регионе. Министры также обсудили сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля киргизское пограничное ведомство заявило, что таджикские пограничники незаконно задержали двух военнослужащих пограничных войск Киргизии и двух граждан республики, которые ехали через анклав «Ворух».

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