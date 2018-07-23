«Вспомним о Гааге»: калининградцы подали иск в ООН против застройки курорта

Калининград, , 20:48 — REGNUM Калининградские общественники обратились в Гаагский международный суд с иском против правительства России, которое изменило санитарные зоны приморских курортов в российском эксклаве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сопредседатель регионального общественного движения «Наш берег» Владислав Шарамкин.

«Когда пройдены все инстанции, когда письма идут по кругу и возвращаются из Москвы в Калининград, а оттуда — в Светлогорск, когда на протяжении нескольких лет пытаешься пробить стену равнодушия тех, для кого продажность — образ жизни, остается вспомнить о Гааге», — уточнил общественник на своей странице в «Фейсбуке».

Речь идет о постановление Совета министров РСФСР от 1982 года, которое устанавило границы первой и второй зон санитарной охраны курортов Светлогорск и Пионерский в Калининградской области.

Из-за принятия в 2018 году постановления правительства РФ «Об уточнении зон санитарной охраны калининградских курортов» г. Пионерский лишился статуса горно-санитарной охраны, а Светлогорске фактически разрешили застройку под гостиницы склона, ранее попадавшего в первую зону охраны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о скандальной истории со «стаканом» — так жители Светлогорска прозвали 14-этажный апарт-отель, который бизнесмены во власти намеревались построить на светлогорском склоне. После протестов стройку заморозили, но нет никаких гарантий, что не возобновится возведение «стакана».

"Возможно, небольшой международный скандал пойдет на пользу руководителям Калининградской области», — продолжил Шарамкин.

Напомним, проблема застройки калининградского побережья Балтики поднималась на заседаниях ОНФ.

В частности, весной 2018 года на межрегиональной экологической конференции Народного фронта сопредседатель калининградского штаба ОНФ Гарий Чмыхов заявлял, что из-за поправок в документы «мы можем лишиться жемчужины России».

Читайте ранее в этом сюжете: ОНФ: В Калининграде вместе с детским лагерем уничтожают память героев войны