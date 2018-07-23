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Таджикистан и Интерпол договорились обмениваться информацией

Политика

По линии Интерпола разыскиваются около 2,5 тыс. граждан Таджикистана

Таджикистан и Интерпол договорились обмениваться информацией
Иллюстрация: El-massa.com
Интерпол

Баку, 23 июля 2018, 20:43 — REGNUM  Министерство внутренних дел Таджикистана и Интерпол договорились обмениваться информацией для задержания лиц, находящихся в международном розыске, сообщает 23 июля агентство «ТадикТА».

Глава МВД республики Рамазон Рахимзода и генеральный секретарь Интерпола Юргеном Штоком обсудили вопросы сотрудничества в рамках заседания совета глав МВД стран СНГ в Баку.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2017 года по линии Интерпола в международный розыск были объявлены 2 528 граждан Таджикистана. Все они подозреваются в совершении особо тяжких преступлений.

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Интерпол
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