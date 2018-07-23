Таджикистан и Интерпол договорились обмениваться информацией

Баку, , 20:43 — REGNUM Министерство внутренних дел Таджикистана и Интерпол договорились обмениваться информацией для задержания лиц, находящихся в международном розыске, сообщает 23 июля агентство «ТадикТА».

Глава МВД республики Рамазон Рахимзода и генеральный секретарь Интерпола Юргеном Штоком обсудили вопросы сотрудничества в рамках заседания совета глав МВД стран СНГ в Баку.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2017 года по линии Интерпола в международный розыск были объявлены 2 528 граждан Таджикистана. Все они подозреваются в совершении особо тяжких преступлений.